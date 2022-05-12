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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ОФИС СБЕР БАНКА ОТКРЫЛСЯ В ЦЕНТРЕ СОЛИГОРСКА
12:18 13.05.2022
Новый офис ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) открылся в Солигорске (улица Константина Заслонова, 34А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все пространство в офисе открытое и трансформируемое. В зоне отдыха предлагают подключить бесплатный Wi-Fi и посидеть с ноутбуком.
Электронная очередь также переосмыслена: теперь на входе клиентов встречает консультант с планшетом, который всегда подскажет нужное решение.
В банковском центре нет привычных касс. Вместо них действуют электронные кассиры – устройства для работы с банкнотами. Ими оборудованы рабочие места специалистов Сбер Банка, чтобы решать финансовые вопросы по принципу «одного окна».
В офисе организована круглосуточная зона самообслуживания. Банкомат как выдает, так и принимает наличные, а с помощью терминала можно совершить различные платежи или переводы.
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