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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БИЗНЕС-КАРТ


10:15 13.05.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 мая 2022 года расширило линейку бизнес-карт новыми корпоративными платежными карточками БЕЛКАРТ-PREMIUM.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карты БЕЛКАРТ-PREMIUM предлагают следующие возможности: бесконтактная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, снятие наличных в банкоматах и отделениях банков, оперативное пополнение счета командировочного сотрудника, строгий учет и контроль расходования подотчетных сумм по целевому назначению корпоративным клиентом, совершение операций на территории Беларуси, а также в сети обслуживания платежной системы «МИР» и ее партнеров (Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения и др.)

Карта выдается бесплатно.
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