БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БИЗНЕС-КАРТ

10:15 13.05.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 мая 2022 года расширило линейку бизнес-карт новыми корпоративными платежными карточками БЕЛКАРТ-PREMIUM. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карты БЕЛКАРТ-PREMIUM предлагают следующие возможности: бесконтактная оплата товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса, снятие наличных в банкоматах и отделениях банков, оперативное пополнение счета командировочного сотрудника, строгий учет и контроль расходования подотчетных сумм по целевому назначению корпоративным клиентом, совершение операций на территории Беларуси, а также в сети обслуживания платежной системы «МИР» и ее партнеров (Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения и др.) Карта выдается бесплатно.