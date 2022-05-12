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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛИМИТЫ НА РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ


18:00 12.05.2022

ОАО «Белагропромбанк» с 13 мая 2022 года изменяет лимиты на расходные операции по платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимиты на расходные операции, совершаемые за рубежом, установлены в следующем размере:

1000 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты по карточкам в белорусских рублях платежной системы Visa и Белкарт на совершение операций по снятию наличных в иностранной валюте;

5000 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты по карточкам в иностранной валюте платежной системы Visa на совершение операций по снятию наличных в иностранной валюте.

По карточкам платежной системы Mastercard (в белорусских рублях и иностранной валюте) совершение операций по снятию наличных за рубежом осуществляется без ограничений.

Также установлены лимиты по расходным операциям по карточкам платежной системы Visa, выпущенных к счетам в российских рублях:

на территории Беларуси не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты на осуществление расходный операций в иностранной валюте (операции снятие наличной валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах и т.д.);

за рубежом не более 1000 долларов США в месяц с одной БПК на осуществление операций снятия наличных денежных средств.

Безналичные операции за рубежом по карточкам всех платежных систем осуществляются без ограничений.
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