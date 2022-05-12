БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗОБНОВИЛСЯ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ»

16:50 12.05.2022 ЗАО «Банк «Решение» возобновило с 12 мая 2022 г. прием дополнительных взносов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте сроком привлечения 7, 9 и 13 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба банка.