БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ КАРТОЧЕК VISA В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В РЯД КОШЕЛЬКОВ

15:44 12.05.2022 С 13 мая 2022 года возобновляется возможность добавления карточек Visa в российских рублях в кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», расходные операции осуществляются в рамках установленных лимитов на расходные операции.