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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ КАРТОЧЕК VISA В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В РЯД КОШЕЛЬКОВ
15:44 12.05.2022
С 13 мая 2022 года возобновляется возможность добавления карточек Visa в российских рублях в кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», расходные операции осуществляются в рамках установленных лимитов на расходные операции.
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