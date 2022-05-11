В последнее время белорусы столкнулись с проблемой перевода денежных средств из-за границы.

Паритетбанк, несмотря на сложившуюся ситуацию, сейчас может предложить клиентам сразу несколько способов, как перевести деньги практически из любой страны быстро и с минимальными потерями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, первый способ – через систему SWIFT. Для этого человеку, который хочет получить перевод, нужно открыть в Беларуси расчетный счет в долларах или евро в любом из 26 офисов Паритетбанка в Минске или регионах. Комиссия зачисления на р/с составит 0%, а за снятие — 1% от суммы зачисления. Но если снимать деньги в валюте, отличной от валюты открытия р/с, то комиссия за снятие составит 0%. Деньги приходят на счет в срок от одного до нескольких дней.

Кроме того, в офисы Паритетбанка можно отправить денежные переводы по международной системе срочных переводов Юнистрим в любой валюте. Выдавать в Беларуси их будут в белорусских или российских рублях (как выберет сам клиент) по курсу безналичной покупки. Такой перевод приходит в банк за 10-15 минут, и получить его можно из стран СНГ, Грузии, США, Польши, Чехии, Испании и многих других стран Европы и Азии.

А если перевод приходит из России, то получить его можно только в российских рублях.

«Операции по получению денежных средств из-за границы в Беларуси в нашем банке работают в штатном режиме, в отношении Паритетбанка санкционные ограничения отсутствуют, - сказал начальник управления международных операций Можджер Денис. - И мы будем рады помочь тем, кто сейчас в поиске оптимальных и выгодных решений, которые позволят получить денежные средства практически из любой страны».