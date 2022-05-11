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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ Р2Р ПЕРЕВОДЫ
10:45 12.05.2022
С 12 мая 2022 года приостановлено совершение Р2Р переводов по карточкам ЗАО «БТА Банк» в эквайринговой сети других банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, запрет на совершение переводов в сервисах БТА банка не распространяется.
Кроме того, с 12 мая вводится комиссионное вознаграждение в размере 20% от суммы операции по БПК, если валюта счета отличается от валюты транзакции.
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