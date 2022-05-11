С 12 мая 2022 года вступают в силу внесенные в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк» изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в перечень внесено примечание в вознаграждение за заключение дополнительного соглашения к договору банковского вклада при изменении порядка выплаты процентов.

В частности, не берется плата при заключении допсоглашений по инициативе вкладчиков, права и обязанности по договорам, с которыми перешли к Альфа-Банку в связи с присоединением Франсабанка.