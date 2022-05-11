ОАО «Белинвестбанк» разработало специально для среднего и крупного бизнеса пакет «Перспективный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в него включены открытие и ведение счета как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, в том числе счета в белорусских рублях, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.

Среди включенных в пакет услуг – осуществление 400 переводов по платежным инструкциям, неограниченные возможности по услуге «ONLINE-информирование», получение справки и иной информации по счетам.

Кроме того, в рамках пакета доступен бесплатный выпуск пяти личных и десяти корпоративных карточек, а также иные привилегии. Ежемесячная абонентская плата по пакету «Перспективный» составляет 400 белорусских рублей.

Кроме того, актуализирована информация, касающаяся пакетного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк», вступили в силу 11 мая 2022 года.