С 19 мая 2022 года в Банке БелВЭБ по привлекаемым срочным банковским вкладам (депозитам) начинает действовать условие автоматической пролонгации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по договорам, заключенным после указанной даты, при отсутствии требования о возврате со стороны клиента будет осуществляться автоматическая пролонгация в дату окончания срока депозита на аналогичных условиях по процентной ставке, действующей на дату пролонгации.

Вкладчик имеет право на досрочный возврат вклада (депозита) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его продления.