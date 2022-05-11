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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
12:50 11.05.2022
С 19 мая 2022 года в Банке БелВЭБ по привлекаемым срочным банковским вкладам (депозитам) начинает действовать условие автоматической пролонгации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по договорам, заключенным после указанной даты, при отсутствии требования о возврате со стороны клиента будет осуществляться автоматическая пролонгация в дату окончания срока депозита на аналогичных условиях по процентной ставке, действующей на дату пролонгации.
Вкладчик имеет право на досрочный возврат вклада (депозита) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его продления.
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