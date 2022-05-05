БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКА ПО «АЛЬФА-ВКЛАДУ» В ДОЛЛАРАХ США С 12 МАЯ ПОВЫСИТСЯ

11:52 11.05.2022 С 12 мая 2022 года повышается ставка по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата 15 месяцев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, ЗАО «Альфа-Банк», новая процентная ставка составляет 7,5% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется.