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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКА ПО «АЛЬФА-ВКЛАДУ» В ДОЛЛАРАХ США С 12 МАЯ ПОВЫСИТСЯ
11:52 11.05.2022
С 12 мая 2022 года повышается ставка по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в долларах США со сроком возврата 15 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе, ЗАО «Альфа-Банк», новая процентная ставка составляет 7,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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