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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
10:43 11.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» запустило 1 мая 2022 года новый корпоративный продукт – функциональный комплекс Саsh-Pooling в подсистеме «Интернет-Клиент».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга заинтересует компании, предприятия, имеющие филиалы либо структурные подразделения с единым или различными УНП, со счетами, открытыми в Белагропромбанке.
С помощью услуги Cash-Pooling можно централизованно управлять денежными потоками своей организации: осуществлять переводы денежных средств в белорусских рублях с/на счет головного офиса на/со счетов филиалов либо структурных подразделений (в сумме свободного остатка).
Кроме того, можно контролировать финансовые потоки с помощью получения доступа к счетам филиалов или структурных подразделений компании: просматривать остатки денежных средств на счетах, расходные операции, денежные поступления и т.д.
Для того чтобы стать получателем услуг функционального комплекса Cash-Pooling, клиенту – юридическому лицу необходимо заполнить заявление (оферту) с указанием конкретных услуг Cash-Pooling, которые он желает подключить, и заключить с Белагропромбанком договор. После этого услуги данного комплекса станут доступны в подсистеме «Интернет-клиент» системы дистанционного банковского обслуживания.
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