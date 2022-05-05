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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММАМ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
09:52 11.05.2022
Банк БелВЭБ снял ограничения по суммам безналичных платежей по кредитным картам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 мая 2022 года сняты ограничения по суммам безналичных платежей с использованием кредитной карточки и дебетовой платежной карточки «Яркая кредитка» в организациях торговли и сервиса, электронной коммерции.
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