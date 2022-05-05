БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММАМ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ

09:52 11.05.2022 Банк БелВЭБ снял ограничения по суммам безналичных платежей по кредитным картам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 10 мая 2022 года сняты ограничения по суммам безналичных платежей с использованием кредитной карточки и дебетовой платежной карточки «Яркая кредитка» в организациях торговли и сервиса, электронной коммерции.