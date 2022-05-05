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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОДЛИЛ СПЕЦУСЛОВИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ДО 1 СЕНТЯБРЯ
17:41 10.05.2022
ОАО «Технобанк» продлило специальные условия для держателей платежных карточек на срок до 1 сентября 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банк также не будет брать комиссию за ежемесячное обслуживание платежных карт. Данные условия распространяются как на действующие, так и на новые карточки Visa и Мastercard.
Кроме того, увеличиваются лимиты на выдачу иностранной валюты. Так, лимиты на выдачу наличных денежных средств по банковским карточкам увеличены до 1500 доллары США и 500 Евро в сутки.
«Технобанк продолжает полноценное обслуживание банковских платежных карточек на территории страны. Клиентам, держателям карточек банка, доступны все финансовые операций – пополнение карточек в любой валюте счета, снятие наличных средств в банкоматах и кассах банка, безналичные расходные операции, переводы между карточками банка», - отметили в финучреждении.
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