Банк ВТБ (Беларусь) стал участником хакатона IBA Group и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главной темой мероприятия в этом году стало создание «Цифровых двойников» физических объектов и процессов.

Более 80 молодых специалистов - будущих программистов, дизайнеров, бизнес-аналитиков и маркетологов - встретились в конце апреля, чтобы поработать над созданием технологичных решений для самых различных областей. Студентам 1-4 курсов предстояло за 12 дней собрать команды и разработать прототипы сервисов и устройств с использованием промышленных данных.

ВТБ (Беларусь) выступил в роли ментора одной из девяти тем конкурса – «Чат-бот для консультирования клиентов банков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)». Сразу 2 команды начинающих разработчиков, дизайнеров, маркетологов и продакт-менеджеров работали над созданием банковского онлайн-помощника, который готов выслушать пожелания клиента и найти решение. При этом за время работы над проектами участники хакатона активно взаимодействовали с подразделениями банка, получая профессиональные рекомендации.

«В рамках нашей стратегии трансформации цифровые сервисы должны стать одним из ключевых драйверов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ банка. Участие в хакатоне для нас – это не только способ найти потенциальных сотрудников, но и возможность найти новые fintech-решения для бизнеса», – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).

Среди проектов-победителей оказался прототип-макет контейнерного терминала, мониторинг выполнения заказа клининговой компании и чат-бот для консультирования клиентов банка.

Хакатон (англ. hackathon от hacker «хакер» + marathon «марафон») – форум, во время которого специалисты из разных областей разработки ПО (программисты, дизайнеры и др.) сообща работают над решением общей задачи за определенное время. Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или социальных целей, но чаще задачей хакатона является создание полноценного программного обеспечения.