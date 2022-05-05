БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 23 МАЯ

13:39 10.05.2022 23 мая 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о плане по улучшению финансового состояния ОАО «Банк БелВЭБ», а также об изменении положения о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».