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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 23 МАЯ
13:39 10.05.2022
23 мая 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о плане по улучшению финансового состояния ОАО «Банк БелВЭБ», а также об изменении положения о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».
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