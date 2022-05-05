БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В МОСКОММЕРЦБАНКЕ

12:30 10.05.2022 ЗАО «Банк «Решение» открывает новый корреспондентский счет в российских рублях в КБ «Москоммерцбанк» (АО). Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с этого момента для получения денежных средств в российских рублях от контрагентов клиенты банка могут использовать следующие реквизиты: БИК 044525951 р/с 30101810045250000951; КБ «Москоммерцбанк» (АО); к/с 30111810500000047226; ЗАО «БАНК «РЕШЕНИЕ»; SWIFT: RSHNBY2X.