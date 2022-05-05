|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В МОСКОММЕРЦБАНКЕ
12:30 10.05.2022
ЗАО «Банк «Решение» открывает новый корреспондентский счет в российских рублях в КБ «Москоммерцбанк» (АО).
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с этого момента для получения денежных средств в российских рублях от контрагентов клиенты банка могут использовать следующие реквизиты:
БИК 044525951 р/с 30101810045250000951;
КБ «Москоммерцбанк» (АО);
к/с 30111810500000047226;
ЗАО «БАНК «РЕШЕНИЕ»;
SWIFT: RSHNBY2X.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 10.05.2022
Конвертация в банках
на 10.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте