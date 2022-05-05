БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БНБ-БАНКЕ ВНОВЬ МОЖНО СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ С КАРТОЧЕК ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ

11:46 10.05.2022 Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за снятие наличных белорусских рублей или любой иностранной валюты в кассах и пунктах обмена валют БНБ-Банка с карточек иностранных банков или других банков Беларуси взимается комиссия 5% от суммы операции.