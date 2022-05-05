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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ВНОВЬ МОЖНО СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ С КАРТОЧЕК ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ
11:46 10.05.2022
Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за снятие наличных белорусских рублей или любой иностранной валюты в кассах и пунктах обмена валют БНБ-Банка с карточек иностранных банков или других банков Беларуси взимается комиссия 5% от суммы операции.
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