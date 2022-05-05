БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ВВЕЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КАРТАМ VISA

11:12 10.05.2022 ОАО «Паритетбанк» c 5 мая 2022 года во всей своей инфраструктуре временно приостановило операции выдачи наличных белорусских рублей и иностранной валюты по банковским платежным карточкам международной платежной системы Visa, эмитированным банками-нерезидентами. Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 29 апреля 2022 по банковским платежным карточкам международной платежной системы Mastercard, эмитированным банками-нерезидентами, установлены лимиты на снятие наличных денежных средств в размере 200 белорусских рублей в сутки, но не более 1000 белорусских рублей в месяц. Банк приносит извинения за возникшие неудобства.