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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УНИФИЦИРОВАЛ ПРОЦЕССЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНПРОЦЕДУР ДЛЯ ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
10:37 10.05.2022
Постановлением Национального банка Беларуси № 164 от 18 апреля 2022 г. утверждены регламенты административных процедур.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документом утверждены регламенты осуществляемых Нацбанком административных процедур по включению субъектов хозяйствования в реестры лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, форекс-компаний, рейтинговых агентств (в рамках их аккредитации), операторов сервисов онлайн-заимствования с получением свидетельств о включении в указанные реестры, внесению изменений в них и исключению из них.
Утвержденные в отношении каждой из указанных административных процедур регламенты определяют:
особенности осуществления административной процедуры;
перечень документов и (или) сведений, представляемых субъектами хозяйствования;
перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых (получаемых) Национальным банком самостоятельно;
сведения о документах, выдаваемых Национальным банком по результатам административного решения;
порядок подачи (отзыва) административных жалоб.
В Нацбанке обращают внимание, что постановление № 164 не предусматривает введение новых административных процедур, установление размера платы, взимаемой при их осуществлении, изменение сроков осуществления административных процедур, перечней документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами для осуществления административных процедур, сроков действия справок, иных документов, выдаваемых при осуществлении административных процедур. Также документом не вводятся иные дополнительные обязанности, запреты, ограничения и расходы для субъектов хозяйствования.
Постановление № 164 принято в рамках реализации указа от 25 июня 2021 г. № 240 ˮОб административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования“ и направлено на совершенствование порядка осуществления административных процедур.
ˮУтверждение регламентов позволит унифицировать процессы осуществления административных процедур для их последующей автоматизацииˮ, - отметили в пресс-службе.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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