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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОГРАНИЧИЛ ОПЕРАЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
09:52 10.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» ограничило операции пополнения банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 мая 2022 года временно ограничены операции пополнения банковских платежных карточек ОАО «Белагропромбанк» международных платежных систем Visa и Mastercard, совершаемым в зарубежных платежных сервисах, в случае, если валютой операции и валютой счета является белорусский рубль.
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