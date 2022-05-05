ОАО «Белагропромбанк» ограничило операции пополнения банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 6 мая 2022 года временно ограничены операции пополнения банковских платежных карточек ОАО «Белагропромбанк» международных платежных систем Visa и Mastercard, совершаемым в зарубежных платежных сервисах, в случае, если валютой операции и валютой счета является белорусский рубль.