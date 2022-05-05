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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЕКРАЩЕН ЭКВАЙРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ В СБЕР БАНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ AMERICAN EXPRESS
17:43 06.05.2022
Платежная система American Express Limited остановила эквайринг всех транзакций по картам American Express на территории Беларуси. Об этом ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) проинформировал белорусские организации торговли и сервиса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в связи с этим с 4 мая 2022 г. утратили свою силу: условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием в организациях торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» от 06.07.2016 №01/01-07/315; условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек American Express в ресурсах организаций торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» от 06.07.2016 №01/01-07-316.
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