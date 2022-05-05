|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ИНВАЛЮТЕ
16:42 06.05.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 6 мая 2022 года изменило процентные ставки по депозитам в инвалюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по срочным безотзывным депозитам физических лиц «ВТБ-Enter» в долларах США и евро на срок 275 дней установлены в размере 7,0% годовых, в российских рублях на сроки 190 дней, 275 дней и 3 года - 20,9%, 21,2%, 15,1% годовых соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 06.05.2022
Конвертация в банках
на 06.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте