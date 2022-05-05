БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ИНВАЛЮТЕ

16:42 06.05.2022 ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 6 мая 2022 года изменило процентные ставки по депозитам в инвалюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по срочным безотзывным депозитам физических лиц «ВТБ-Enter» в долларах США и евро на срок 275 дней установлены в размере 7,0% годовых, в российских рублях на сроки 190 дней, 275 дней и 3 года - 20,9%, 21,2%, 15,1% годовых соответственно.