ОАО «АСБ Беларусбанк» с 7 по 10 мая будет проводить технологические работы, поэтому могут быть недоступны некоторые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23.00 7 мая по 7.00 8 мая будут недоступны операции по вкладным счетам, а также по погашению кредитов.

Ночью 8 мая — с 01.00 до 02.00 — в подразделениях банка нельзя будет снять наличные и совершить операции по картам. Такая же ситуация будет и 9 мая с 0.00 до 08.00. Речь идет про круглосуточные подразделения банка. При этом можно будет снять наличные в банкоматах.

10 мая с 02.00 по 05.00 могут с перебоями работать интернет-банкинг, М-банкинг, инфокиоски, СМС-банкинг, предупреждают в банке.

В то же время операции по оплате платежей в интернет-банкинге через ЕРИП и переводы в М-банкинге, а также просмотр балансов в интернет-банкинге и М-банкинге в указанное время будут доступны.