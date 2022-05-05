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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ БЕЛАРУСБАНКА НОЧЬЮ 7-10 МАЯ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ
14:58 06.05.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 7 по 10 мая будет проводить технологические работы, поэтому могут быть недоступны некоторые услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23.00 7 мая по 7.00 8 мая будут недоступны операции по вкладным счетам, а также по погашению кредитов.
Ночью 8 мая — с 01.00 до 02.00 — в подразделениях банка нельзя будет снять наличные и совершить операции по картам. Такая же ситуация будет и 9 мая с 0.00 до 08.00. Речь идет про круглосуточные подразделения банка. При этом можно будет снять наличные в банкоматах.
10 мая с 02.00 по 05.00 могут с перебоями работать интернет-банкинг, М-банкинг, инфокиоски, СМС-банкинг, предупреждают в банке.
В то же время операции по оплате платежей в интернет-банкинге через ЕРИП и переводы в М-банкинге, а также просмотр балансов в интернет-банкинге и М-банкинге в указанное время будут доступны.
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