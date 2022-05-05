БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 18 МАЯ

12:25 06.05.2022 18 мая 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об изменениях относительно уже утвержденных ранее распределения прибыли ОАО «Белинвестбанк» за 2021 год, выплате дивидендов за прошлый год, нормативах распределения прибыли на 2022 год и выплате членам правления банка годового бонуса по итогам работы за 2021 год.