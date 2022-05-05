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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 18 МАЯ
12:25 06.05.2022
18 мая 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об изменениях относительно уже утвержденных ранее распределения прибыли ОАО «Белинвестбанк» за 2021 год, выплате дивидендов за прошлый год, нормативах распределения прибыли на 2022 год и выплате членам правления банка годового бонуса по итогам работы за 2021 год.
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