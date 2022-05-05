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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ ПО ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
09:50 06.05.2022
ЗАО «МТБанк» увеличило с 4 мая 2022 года лимиты на операции по счетам физических лиц, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с покупкой клиентом у банка наличной или безналичной иностранной валюты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 3000 до 10 000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на совершение расходных операций по карточкам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с продажей наличной или безналичной иностранной валюты.
С 3000 до 10 000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на пополнение белорусскими рублями карточек в иностранной валюте (за исключением карточек в иностранной валюте, выпущенных на условиях Тарифного плана Visa Gold).
Лимит на проведение безналичных расходных операций по карточкам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карточек) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка сохраняется в размере 10 тыс. белорусских рублей в сутки.
Также увеличены лимиты для физических лиц на совершение операций по текущим (расчетным) банковским счетам, в том числе без использования карточек: с 3 000 до 10 000 белорусских рублей в сутки увеличен лимит на безналичную покупку иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли.
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