БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ «ЗОЛОТУЮ КОРОНУ»

13:22 05.05.2022 ОАО «Белагропромбанк» приостановило денежные переводы в инвалюте через «Золотую Корону». «…в настоящее время приостановлено осуществление денежных переводов в долларах США и евро через международную систему денежных переводов «Золотая Корона», - говорится в сообщении банка.