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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ИНВАЛЮТЕ ЧЕРЕЗ «ЗОЛОТУЮ КОРОНУ»
13:22 05.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» приостановило денежные переводы в инвалюте через «Золотую Корону».
«…в настоящее время приостановлено осуществление денежных переводов в долларах США и евро через международную систему денежных переводов «Золотая Корона», - говорится в сообщении банка.
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