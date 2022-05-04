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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП
11:21 05.05.2022
ЗАО "МТБанк" внесло ряд изменений в общие условиями открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные нововведения связаны с:
изменением валютного законодательства (закон Беларуси от 22.07.2003 N 226-З (ред. от 30.06.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле", постановлением Нацбанка от 31.05.2021 N 147 "О проведении валютных операций" и от 28.05.2021 № 141 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций»),
дополнением условий порядком открытия счетов бюджетным организациям,
детализацией порядка предоставления согласий на предоставление данных о клиентах с учетом требований закона Беларуси от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных",
исключением из условий норм, связанных с информированием о реорганизациии ЗАО "МТБанк" в форме присоединения к нему ЗАО "Идея Банк" в связи с завершением данной реорганизации,
дополнением условий нормой о зачислении иностранной валюты на счета клиентов в соответствии с Условиями совершения валютно-обменных операций,
корректировкой условий в части согласий на предоставление данных о клиентах в соответствии с законом США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях»,
дополнением условий информацией об особенностях обслуживания специального счета для аккумулирования средств от внесения плательщиками жилищно-коммунальных услуг платы за капитальный ремонт.
Утвержденная новая редакция условий вступит в силу с 16 мая 2022 года.
Ознакомиться с текстом новой редакции условий можно на сайте банка.
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