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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДВУМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
09:59 05.05.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 5 мая 2022 года изменяет ставки по двум срочным вкладам в инвалюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным депозитам «Плюс к стабильности» и «Плюс к выгоде» в долларах США и евро сроком хранения 35 дней изменяется до 5,3% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
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