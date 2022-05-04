ОАО «Белагропромбанк» с 5 мая 2022 года изменяет ставки по двум срочным вкладам в инвалюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным депозитам «Плюс к стабильности» и «Плюс к выгоде» в долларах США и евро сроком хранения 35 дней изменяется до 5,3% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.