ЗАО «Альфа-Банк» предупредило о том, что 5 мая может произойти частичное отключение карт Visa и Mastercard из-за позиции американских банков.

Как сообщает Telegram-канал финучреждения, карты Visa и Mastercard Альфа-Банка перестанут работать за рубежом: ими нельзя будет расплачиваться в магазинах, а также снимать наличные.

Тем, кто находится в другой стране, банк предлагает увеличить лимиты в InSync и обналичить нужную сумму.

Путь для изменения лимитов по карте следующий: вкладка «Продукты» ➔ «Мои карты» ➔ выбрать нужную карту ➔ вкладка «Управление» ➔ «Лимиты по карте» ➔ «Снятие наличных» ➔ «В банкоматах за пределами Беларуси».

«После 00:00, 5 мая мы не возьмем комиссию, сколько бы денег вы не сняли. Однако это могут по-прежнему делать иностранные банки, будьте внимательны», - предупреждает банк.

При этом в банке с пониманием относятся к экстренной необходимости в наличных для тех, кто отправляется на отдых или в командировку. Поэтому специалисты банка будут индивидуально рассматривать такие случаи при обращении в отделение и при необходимости выдавать валюту раньше срока.

Между тем станет недоступна оплата приложений, подписок и встроенных покупок в зарубежных сервисах, а также в Яндекс Go/Еде/Плюсе (компания обрабатывает платежи по этим сервисам за рубежом).

В то же время карты Visa и Mastercard Альфа-Банка Альфа-Банка в BYN продолжат работать внутри страны, а также в сервисах Ozon и Wildberries.

Однако будут недоступны переводы с карты на карту в иностранной валюте: нельзя будет получить или отправить деньги. Это касается переводов на карты зарубежных банков, а также переводов по Беларуси.

Кроме того, не получится снять иностранную валюту в банкоматах и кассах белорусских банков. Также не получится оплатить в иностранной валюте на территории Беларуси (например, в Duty Free).

При возникновении сложностей в Альфа-Банке рекомендуют воспользоваться выпуском цифровой карты в других банках.

«Нам невыгодно писать об этом, но так будет честно», - говорится в сообщении банка.