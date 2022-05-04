Первый заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Павел Василевский 17 мая 2022 года проведет «прямую телефонную линию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам по следующей тематике: управление банковскими рисками; залоговая экспертиза и мониторинг обеспечения; кибербезопасность; андеррайтинг.

Звонить можно будет с 16:00 до 17:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.