БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:52 04.05.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 4 мая увеличил лимит на снятие наличных для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличен лимит на снятие наличных с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США до 1000 (тысячи) единиц, со всех счетов Евро до 1000 (тысячи) единиц в месяц.