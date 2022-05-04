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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:52 04.05.2022
ЗАО «Цептер Банк» с 4 мая увеличил лимит на снятие наличных для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличен лимит на снятие наличных с текущих (расчетных) счетов и счетов с использованием банковских платежных карточек, открытых в иностранной валюте, наличных денежных средств в иностранной валюте для одного физического лица суммарно со всех счетов в долларах США до 1000 (тысячи) единиц, со всех счетов Евро до 1000 (тысячи) единиц в месяц.
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