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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ВЫПУСТИЛ БЕСПЛАТНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОПЛАТ В БЕЛАРУСИ, РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ
16:26 04.05.2022
Сбер Банк в Беларуси предложил виртуальные карты «БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ», работающие с платежной системой «Мир».
Они, в частности, позволяют оплачивать покупки в интернет-магазинах России и других стран, принимающих карты «Мир» и осуществлять р2р-переводы, в том числе с кошелька ЮMoney.
Виртуальные карты также известны как «БЕЛКАРТ-Мир». Они выпускаются бесплатно сроком на пять лет в белорусских рублях. Их можно оформить всего в несколько кликов в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» или его веб-версии.
«На фоне роста интереса к картам, работающим с платежной системой «Мир», мы предложили простое и эффективное решение, – отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко. – Digital-карту можно получить за несколько минут без посещения офиса, и сразу после этого оплачивать покупки в онлайн-магазинах. Оформление виртуальной карты «БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ» и ее пополнение с других карт внутри Сбер Банка и в ЕРИП является бесплатным. Кроме того, карты без физического носителя отлично сочетаются с «зеленой» ESG-повесткой».
Также в «СберБанк Онлайн» можно настроить защиту платежей в интернете. Для этого в разделе «Управление картой» необходимо указать номер телефона, на который будут приходить одноразовые пароли для подтверждения оплаты.
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