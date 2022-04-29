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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ОТМЕНИЛ ЛИМИТ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ СО СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
14:40 04.05.2022
ЗАО «РРБ-Банк» отменило лимит на снятие наличных с текущих счетов физлиц в долларах и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на снятие наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в долларах США и евро в размере не более 100 долларов США либо 100 евро в сутки отменен с 29 апреля 2022 года.
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