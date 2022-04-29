БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ОТМЕНИЛ ЛИМИТ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ СО СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО

14:40 04.05.2022 ЗАО «РРБ-Банк» отменило лимит на снятие наличных с текущих счетов физлиц в долларах и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лимит на снятие наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в долларах США и евро в размере не более 100 долларов США либо 100 евро в сутки отменен с 29 апреля 2022 года.