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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПРОЯСНИЛИ СИТУАЦИЮ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ И СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С КАРТОЧЕК


13:10 04.05.2022

В Белинвестбанке прояснили ситуацию с зачислением и списанием денежных средств с карточек.

В частности, по карточкам Visa и Mastercard некоторых клиентов Белинвестбанка накануне были осуществлены пополнения и списания денежных средств. Данные операции были осуществлены самим банком.

«Ввиду отключения в конце февраля 2022 года ОАО «Белинвестбанк» от международных платежных систем расчеты, совершенные с 25-26 февраля по карточкам Mastercard и 26-28 февраля по карточкам Visa, не получили подтверждения банка. О данной ситуации мы информировали наших клиентов в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте банка и в мессенджерах (вопрос №21). Это означает, что деньги за совершенные расчеты были сначала списаны с карточек клиентов, а через 30 дней с даты совершения операции суммы были возвращены на карты из-за ограничений платежных систем», - пояснил банк.

На данный момент произошло урегулирование балансов и клиентам были направлены смс-сообщения о зачислении и списании денежных средств. Проверить данную информацию можно в Интернет-банкинге Белинвестбанка в выписке по текущему (расчетному) банковскому счету с назначением платежа: «отражение операций по совершенной транзакции за … (указана дата транзакции).

Для этого надо открыть вкладку «СЧЕТА», загрузить выписку по счету с 25 февраля по 30 апреля 2022 года. Операции, которые совершались в феврале, будут отражены с 28 апреля 2022 года. Возврат можно просмотреть во вкладке «КАРТА», далее – это выписка по карте. С 25 февраля можно увидеть увеличение по балансу (отдельной транзакцией он отображен не будет).

Таким образом, сегодня (по состоянию на 30 апреля – прим.) прошли зачисления и списания по операциям, которые клиенты совершали в конце февраля в указанные выше даты.

Проверить корректность зачисления и списания сумм, можно в любом офисе Белинвестбанка. При возникновении вопросов, банк рекомендует обращаться к своим сотрудникам с паспортом.

Кроме того, всю необходимую информацию можно также уточнить круглосуточно в Контакт-центре по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39. Сейчас в связи с высокой загруженностью время ожидания ответа оператора может превышать 10 минут, предупреждают в банке.
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