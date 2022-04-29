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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК С 4 МАЯ ПРЕКРАТИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11:07 04.05.2022
Постановлением Национального банка Беларуси № 171 от 26 апреля 2022 г. зарегистрированы изменения и дополнения, вносимые в устав ЗАО «Альфа-Банк» в связи с реорганизацией путем присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о прекращении деятельности «Франсабанк» ОАО.
ЗАО «Альфа-Банк» является правопреемником всех прав и обязанностей «Франсабанк» ОАО.
Постановление № 171 вступает в силу с 4 мая 2022 г.
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