Постановлением Национального банка Беларуси № 171 от 26 апреля 2022 г. зарегистрированы изменения и дополнения, вносимые в устав ЗАО «Альфа-Банк» в связи с реорганизацией путем присоединения к нему «Франсабанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, также в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о прекращении деятельности «Франсабанк» ОАО.

ЗАО «Альфа-Банк» является правопреемником всех прав и обязанностей «Франсабанк» ОАО.

Постановление № 171 вступает в силу с 4 мая 2022 г.