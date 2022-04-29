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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕКРАТИЛ РУБЛЕВЫЕ ПЕРЕВОДЫ С КАРТОЧЕК ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ
09:52 04.05.2022
«Приорбанк» ОАО с 29 апреля 2022 года не поддерживает сервис переводов белорусских рублей с платежных карточек, эмитированных иностранными банками, на карточки Visa и Mastercard банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при этом переводы в иностранной валюте осуществляются в обычном режиме.
Приорбанк приносит извинения за возможные неудобства.
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