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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НОВЫМ ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
17:40 29.04.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменило процентные ставки по новым депозитам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 29 апреля 2022 года установлены следующие процентные ставки по срочным безотзывным депозитам физических лиц «Окно возможностей» на срок 275 дней: в белорусских рублях - 22,6% годовых, в долларах США и евро - 6,9% годовых, в российских рублях - 21,1% годовых.
Банк изменяет размер ставок по ряду вновь заключаемых безотзывным вкладам. Сохраняя максимально конкурентный уровень процентных ставок, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам «Окно возможностей» и «ВТБ-Enter» в белорусских рублях и иностранной валюте, «Дуэт» и «Подушка безопасности» в долларах США, «Гостеприимный» в белорусских рублях. Снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 0,8 до 2,9 процентных пункта.
При размещении денежных средств в белорусских рублях на срок 95 дней доходность составит 19,1% годовых при оффлайн размещении и 19,2 % годовых при онлайн размещении, при размещении денежных средств в долларах США и евро на срок 395 дней и 732 дня доходность составит 7,1% годовых при оффлайн размещении и 7,2 % годовых при онлайн размещении.
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