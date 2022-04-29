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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПО БАНКОВСКИМ ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ


14:12 29.04.2022

МТБанк предупреждает о продолжающихся случаях мошенничества в отношении держателей банковских карточек, осуществляющих продажу товаров на различных интернет площадках!

Как отмечают в финучреждении, мошенники, под видом покупателя, связываются с продавцом при помощи различных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Электронную почту и др.), после чего предлагает продавцу перевести денежные средства за товар с помощью денежного перевода на карту. Для перевода мошенники просят продавца сообщить реквизиты карточки (полный ее номер, срок действия) а также идентификационный номер паспорта и смс коды, пришедшие на телефон, после чего отправляют ему ссылку на поддельный сайт, для ввода пароля, подтверждающего перевод. Когда владелец карты вводит пароль 3D-Secure, он становиться доступен для мошенника. Получив все данные, злоумышленники совершают вывод денежных средств с карты жертвы.

Кроме этого, мошенники, под видом сотрудников банка, либо правоохранительных/следственных органов, вводя в заблуждение, могут убеждать взять кредит и зачислить его на предоставленный ими счет, аргументируя это тем, что клиенту необходимо закрыть техническую задолженность перед банком и пообещают после этого зачисления выплатить его средствами самого банка, тем самым клиент не будет платить за полученные денежные средства.

Также злоумышленники могут от имени банков Беларуси направлять в мессенджерах Telegram или Viber фишнговые письма с информацией о возможной блокировке мобильных приложений банков в App Store и Google Play Store. Якобы в целях «безопасности», мошенники могут написать, что необходимо установить на телефон новую версию приложения и файла, который будет прикреплен в сообщении и является вредоносным.

Установку приложений необходимо осуществлять только из официальных источников – магазинов приложений Play Market и App Store.

МТБанк напоминает, что никому и никогда нельзя сообщать свои персональные данные: номер и имя держателя банковской карты, срок ее действия, CVC/CVV-код (трехзначный код на полосе для подписи держателя после номера карты), PIN-код, код 3-D Secure, идентификационный номер паспорта, пароль для входа в систему интернет-банкинг и коды из СМС.
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