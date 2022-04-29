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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАССКАЗАЛИ, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТОЧЕК


12:45 29.04.2022

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) продлевает срок действия карточек.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для карточек банка (за исключением всех виртуальных карточек, включая кредитные виртуальные карточки), срок действия которых закончился в феврале 2022 года и позже, банком продлевается срок действия карточки без проведения физической замены используемого пластика. Карточка будет действовать до того срока, пока одновременно выполняются все следующие условия:

карточка находится у клиента в статусе «действующая»;

не приостановлены операции по счету с карточкой;

по счету с карточкой в течение последних шести месяцев было движение средств (за исключением операций, осуществляемых банком, согласно примечанию 14 раздела 9 Сборника плат).

По карточкам с продленным сроком действия доступны операции на территории Беларуси в привычном формате: в магазинах, банкоматах, интернет-банке и мобильном приложении банка (с учетом действующих условий).

Операции в интернете временно недоступны. Ведутся работы над восстановлением данного сервиса.

При этом остается доступным сервис по перевыпуску карточки в случае ее утери, повреждения или физического износа.
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