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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПАКЕТУ УСЛУГ «ДВИЖЕНИЕ» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИТСЯ
11:00 29.04.2022
Банк БелВЭБ с 11 мая 2022 года изменяет условия обслуживания по пакету услуг «Движение».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, владельцам этого пакета услуг будет доступно снятие наличные деньги без комиссии в банкомате любого белорусского банка в сумме до 1000 BYN в календарный месяц и без ограничений и комиссии в банкоматах и кассах банка, банкоматах банках-партнеров (ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «РРБ-Банк»), ЗАО «Альфа-Банк» и сети РУП «Белпочта».
По операциям, совершенным карточками, включенными в пакет услуг «Движение», при расчетах по всем категориям товаров/услуг банк вернет 3%, а при расчетах в аптеках и магазинах оптики - 5% от суммы покупки.
По текущим счетам, открытым в рамках пакета услуг «Движение», будет начисляться повышенный процент за хранение денежных средств по счету в размере 3% годовых.
Из пакета услуг «Движение» исключаются возможность бесплатного оформления карточки на близкого родственника и бесплатного оформления завещательных распоряжений и доверенностей.
В банке напомнили, что к пакету услуг «Движение» могут быть подключены физические лица, которым на дату подключения к пакету услуг назначена пенсия в соответствии с законодательством Беларуси, а также физические лица, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста в Республике Беларусь, не ранее чем за 12 месяцев до достижения ими пенсионного возраста.
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