ОАО «Технобанк» с 1 мая 2022 г. предлагает новую линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаемые пакеты услуг ориентированы на различные категории клиентов и включают необходимый набор опций, который максимально эффективен для решения текущих задач бизнеса, в том числе выгодные тарифы приема/пересчета наличных с их зачислением на счета Клиента в ОАО «Технобанк», а также их выдачу; бесплатное оформление корпоративных карт; возможность снижения стоимости пакета до 0 рублей при выполнении ряда условий; и другие полезные бизнес-опции.

Ознакомиться с новой линейкой пакетов услуг можно на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».