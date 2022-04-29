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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ УСЛУГ РКО ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
09:51 29.04.2022
ОАО «Технобанк» с 1 мая 2022 г. предлагает новую линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагаемые пакеты услуг ориентированы на различные категории клиентов и включают необходимый набор опций, который максимально эффективен для решения текущих задач бизнеса, в том числе выгодные тарифы приема/пересчета наличных с их зачислением на счета Клиента в ОАО «Технобанк», а также их выдачу; бесплатное оформление корпоративных карт; возможность снижения стоимости пакета до 0 рублей при выполнении ряда условий; и другие полезные бизнес-опции.
Ознакомиться с новой линейкой пакетов услуг можно на сайте банка в разделе «Тарифы и документы».
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