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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» С МАЯ ПРЕКРАТИТСЯ ТЕХПОДДЕРЖКА СДБО КЛИЕНТ-БАНК
18:05 26.04.2022
В связи с заменой системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» c 14 мая 2022 года прекращается работа СДБО «Клиент-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка «Решение», с 1 мая 2022 техническая поддержка СДБО «Клиент-Банк» не осуществляется.
Для продолжения комфортной работы рекомендуется подключиться к новой версии СДБО «Интернет-банк». Для этого необходимо заполнить заявление и отправить его с помощью текущей версии СДБО «Клиент-банк». СБДО «Интернет-банк» предоставляется бесплатно на всех тарифных планах расчетно-кассового обслуживания.
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