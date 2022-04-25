БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» С МАЯ ПРЕКРАТИТСЯ ТЕХПОДДЕРЖКА СДБО КЛИЕНТ-БАНК

18:05 26.04.2022 В связи с заменой системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» c 14 мая 2022 года прекращается работа СДБО «Клиент-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка «Решение», с 1 мая 2022 техническая поддержка СДБО «Клиент-Банк» не осуществляется. Для продолжения комфортной работы рекомендуется подключиться к новой версии СДБО «Интернет-банк». Для этого необходимо заполнить заявление и отправить его с помощью текущей версии СДБО «Клиент-банк». СБДО «Интернет-банк» предоставляется бесплатно на всех тарифных планах расчетно-кассового обслуживания.