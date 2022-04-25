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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 1 МАЯ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ РКО
17:30 26.04.2022
С 1 мая банк ВТБ (Беларусь) запускает линейку пакетов услуг «Новые решения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая линейка дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выбирать наиболее выгодные условия в зависимости от масштаба и задач бизнеса.
Основными ключевыми преимуществами новой линейки пакетов услуг являются:
безлимитное количество платежей в четырех из пяти предлагаемых пакетах услуг;
не устанавливается и не взимается абонентская плата, если за предшествующий месяц обслуживания среднедневные остатки по текущим (расчетным) счетам клиента составили определенную пакетом услуг сумму;
увеличено количество международных платежей в российских рублях по фиксированной льготной стоимости;
снижена стоимость приема и выдачи наличных.
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