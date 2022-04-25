С 1 мая банк ВТБ (Беларусь) запускает линейку пакетов услуг «Новые решения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новая линейка дает возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выбирать наиболее выгодные условия в зависимости от масштаба и задач бизнеса.

Основными ключевыми преимуществами новой линейки пакетов услуг являются:

безлимитное количество платежей в четырех из пяти предлагаемых пакетах услуг;

не устанавливается и не взимается абонентская плата, если за предшествующий месяц обслуживания среднедневные остатки по текущим (расчетным) счетам клиента составили определенную пакетом услуг сумму;

увеличено количество международных платежей в российских рублях по фиксированной льготной стоимости;

снижена стоимость приема и выдачи наличных.