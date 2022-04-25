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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВЕЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ
16:57 26.04.2022
Беларусбанк с 26 апреля 2022 года ввел временный запрет на входящие переводы из-за границы в белорусских рублях на карточки международных платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные банком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также вводится временное ограничение на совершение операций выдачи наличных денежных средств по карточкам международных платежных систем Visa, Mastercard и UnionPay International, эмитированным банками-нерезидентами, в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка в размере 200 белорусских рублей в сутки на одну карту.
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