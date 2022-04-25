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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ К ИЮНЮ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ РАБОТЫ БАНКОВ
15:50 26.04.2022
Лукашенко поручил к июню внести предложения по правовым вопросам работы банков. Требование было озвучено сегодня во время встречи с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым, председателем КГК Василием Герасимовым и экс-руководителем банка БелВЭБ Василием Матюшевским.
"Я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, что можно, а что нельзя. И банковское сообщество, специалисты, которых вы подключите к выработке этих решений, чтобы были внесены конкретные предложения для принятия решений. К июню на столе у меня должны лежать эти предложения. Это надо все делать", - потребовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Обсуждая состояние дел в банковской сфере, Лукашенко рассказал, что совсем недавно Комитету государственного контроля было поручено проверить состояние дел в банках - как в частных, так и государственных - и выявить негативные тенденции.
"Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод, что плохо работаем с банковской системой, - заявил он. - Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский (экс-руководитель банка БелВЭБ - прим.) неправильно поступил, то Каллаур (глава Национального банка - прим.) не туда залез и так далее".
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