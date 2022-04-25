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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЯ АЛЬФА-БАНКА С 30 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ ЗАКРОЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕНАСТРОЙКИ ПО
15:00 26.04.2022
ЗАО «Альфа-Банк» в связи завершением интеграции с Франсабанком с 30 апреля по 3 мая 2022 года включительно закроет свои отделения для перенастройки программного обеспечения (ПО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, график работы основных обменных пунктов останется прежним. Ближайшие обменные пункты можно найти здесь.
Кроме того, утвержден режим работы отделений на майские праздники:
7 мая (суббота) — будут работать только те отделения, у которых суббота — рабочий день (по графику субботы).
8 мая (воскресенье) — выходной. Все отделения будут закрыты.
9 мая (понедельник) — выходной. Все отделения будут закрыты.
14 мая (суббота) — будут работать все отделения по графику буднего дня (без сокращения режима работы).
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