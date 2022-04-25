ЗАО «Альфа-Банк» в связи завершением интеграции с Франсабанком с 30 апреля по 3 мая 2022 года включительно закроет свои отделения для перенастройки программного обеспечения (ПО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, график работы основных обменных пунктов останется прежним. Ближайшие обменные пункты можно найти здесь.

Кроме того, утвержден режим работы отделений на майские праздники:

7 мая (суббота) — будут работать только те отделения, у которых суббота — рабочий день (по графику субботы).

8 мая (воскресенье) — выходной. Все отделения будут закрыты.

9 мая (понедельник) — выходной. Все отделения будут закрыты.

14 мая (суббота) — будут работать все отделения по графику буднего дня (без сокращения режима работы).