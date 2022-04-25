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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
13:55 26.04.2022
Белорусские банки при расчете показателя долговой нагрузки будут использовать значение ставки рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 147 от 1 апреля 2022 г.
Как поясняется в сообщении Нацбанка, решение принято в связи с приостановлением с 1 марта 2022 г. определения расчетной величины стандартного риска (РВСР).
Согласно информации, значение ставки рефинансирования вместо РВСР будет применяться банком в случае отсутствия информации о процентной ставке по кредитным договорам, заключенным с другими банками после 1 марта 2022 г., при их учете в процессе расчета показателя долговой нагрузки.
Также величина ставки рефинансирования будет использоваться вместо РВСР при классификации кредитования на условиях рассрочки.
Постановление № 147 вступает в силу после его официального опубликования.
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