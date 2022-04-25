Белорусские банки при расчете показателя долговой нагрузки будут использовать значение ставки рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Национального банка № 147 от 1 апреля 2022 г.

Как поясняется в сообщении Нацбанка, решение принято в связи с приостановлением с 1 марта 2022 г. определения расчетной величины стандартного риска (РВСР).

Согласно информации, значение ставки рефинансирования вместо РВСР будет применяться банком в случае отсутствия информации о процентной ставке по кредитным договорам, заключенным с другими банками после 1 марта 2022 г., при их учете в процессе расчета показателя долговой нагрузки.

Также величина ставки рефинансирования будет использоваться вместо РВСР при классификации кредитования на условиях рассрочки.

Постановление № 147 вступает в силу после его официального опубликования.