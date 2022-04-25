БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ ПОКИНУЛ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА БЕЛВЭБ

13:00 26.04.2022 Василий Матюшевский покинул пост председателя правления Банка БелВЭБ. Такая информация размещена на сайте финучреждения. Согласно информации, в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ» от 25 апреля 2022 года Василий Матюшевский освобожден от занимаемой должности председателя правления банка по соглашению сторон. Исполнение обязанностей председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» с 26 апреля возложено на первого заместителя председателя правления банка Тараса Надольного.