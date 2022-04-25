|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВАСИЛИЙ МАТЮШЕВСКИЙ ПОКИНУЛ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА БЕЛВЭБ
13:00 26.04.2022
Василий Матюшевский покинул пост председателя правления Банка БелВЭБ. Такая информация размещена на сайте финучреждения.
Согласно информации, в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Банк БелВЭБ» от 25 апреля 2022 года Василий Матюшевский освобожден от занимаемой должности председателя правления банка по соглашению сторон.
Исполнение обязанностей председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» с 26 апреля возложено на первого заместителя председателя правления банка Тараса Надольного.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 26.04.2022
Конвертация в банках
на 26.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте