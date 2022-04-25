Банк БелВЭБ расширил возможности приобретения иностранной валюты, а также увеличил лимиты на некоторые операции физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время доступно:

снятие наличных денежных средств в USD и EUR по карточке, оформленной к счету в белорусских рублях, в сумме 2000 BYN в сутки и 5000 USD и EUR в эквиваленте в месяц;

пополнение карточки, выданной к счету в иностранной валюте, наличными белорусскими рублями в сумме 2000 BYN в сутки;

пополнение в системах дистанционного банковского обслуживания депозита в иностранной валюте по карточке, выданной к счету в белорусских рублях, в сумме 2000 BYN в эквиваленте в сутки;

отзыв в системах дистанционного банковского обслуживания депозита до востребования в белорусских рублях на счет в иностранной валюте в сумме 2000 BYN в сутки;

погашение кредита в иностранной валюте по карточке, выданной к счету в белорусских рублях;

совершения P2P перевода (перевод между карточками), а также платежей через АИС «Расчет» (ЕРИП) до 10 000 BYN в сутки.

Кроме того, изменен лимит операций по переводу денежных средств «Счет-Счет» в мобильном приложении UP со счета в белорусских рублях на счет в иностранной валюте до 2000 BYN в сутки.